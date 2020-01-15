محافظ الخرج يستقبل عدد من مسئولي شركة الاتصالات بمنطقة الرياض

التقى محافظ الخرج أ /مساعد الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٥/١٩هـ في ديوان المحافظة بسعادة مدير منطقة محافظات الرياض بشركة الاتصالات السعوديه م / أحمد الزامل خلال زيارة سعادته للمحافظة ، وبحضور مدير تشغيل خدمات العملاء بمنطقة الرياض بشركة الاتصالات السعوديه أ / هديان الدوسري ومشاركة أعضاء المجلس المحلي :رئيس بلدية الخرج المكلف م / متعب آل قعيد ، أ / سلمان العثمان ، و أ / سعود اليحياء .
وقد رحب المحافظ بالجميع مشيراً لتطلعات الأهالي في تطوير الخدمة المقدمة من الشركة وترقيتها ومواكبة التطور في هذا القطاع ، والنظر في معالجة أسباب ضعف خدمات الانترنت في كثير من الأحياء . وتعجيل ترقية الشبكة G5 ..
وقد استعرض م /الزامل جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في محافظة الخرج وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مشيراً إلى دور الشركة في توفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء ، لتتوافق مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي ، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة .
وأعرب المحافظ وأعضاء المجلس تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للقائمين على شركة STC مؤكدين على أهمية مواكبة المشروعات التنموية والخدمية والكثافة البشريةالتي تتميز بها المحافظة .