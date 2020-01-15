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أخبار الخرج > بالصور.. #زراعة_ومياه_الخرج تطلق فعاليات الحملة الإرشادية بعنوان “عندك خبر ؟”
15/01/2020   12:37 ص

بالصور.. #زراعة_ومياه_الخرج تطلق فعاليات الحملة الإرشادية بعنوان “عندك خبر ؟”

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بحضور سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج وعدد من مدراء الإدارات بدأ فعاليات المخيم التعريفي بخدمات المكتب بعنوان(عندك خبر ؟) وبرعاية مجموعة آل طالب وتضمن المخيم عدد من الوحدات تعبر عن كل إدارة وماتقدمه للمواطنين والمستفيدين.

بالصور.. #زراعة_ومياه_الخرج تطلق فعاليات الحملة الإرشادية بعنوان “عندك خبر ؟”

أخبار الخرج
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