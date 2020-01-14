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أخبار الخرج > بالصور.. “العين” يفوز علي #الشعلة بهدف نظيف
14/01/2020   8:44 م

بالصور.. “العين” يفوز علي #الشعلة بهدف نظيف

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انتهت أولى مباريات الدور الثاني من #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان لأندية الدرجة الأولى في الجولة ” 20 ” بين الشعلة والعين بفوز الأخير بهدف نظيف .

بالصور.. “العين” يفوز علي #الشعلة بهدف نظيف

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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