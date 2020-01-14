بالفيديو.. تداول مقطع لصيد جائر للظباء بسـلاح رشاش.. و”الحياة الفطرية” تعلّق

وثق مقطع فيديو متداول صيد شخص لمجموعة من الظباء مستخدماً سلاحـاً رشاشاً.
وعلّق نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، على المقطع قائلاً إن الهيئة حاولت التقصي عن موقع تصوير المقطع ونوع الظباء؛ لكنها لم تتوصل لمعلومات دقيقة، ولم تتأكد من كون المقطع مصورا داخل المملكة.
وأضاف أن الهيئة أحالت القضية إلى الأمن العام؛ للتحري عن مكان الجريمة والحساب الناشر للمقطع.
وأشار إلى أن تطبيق النظام على مخالفي نظام الصيد تتولاه وزارة الداخلية التي تنسق معها الهيئة للتوصل إلى المخالفين وإيقاع العقوبات بحقهم.
وفق “أخبار 24”.