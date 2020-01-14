نائب وزير التعليم: قرار تقديم الاختبارات لم يؤثر على عدد الأسابيع الدراسية الأساسية

قال نائب وزير التعليم، الدكتور عبد الرحمن العاصمي، إن قرار تقديم الاختبارات النهائية لم يؤثر على عدد الأسابيع الدراسية الأساسية، فلن يكون هناك أي ضغط على المعلمين أو الطلاب فيما يتصل باستكمال المناهج.
وأوضح أن القرار استفاد من أيام العمل المتبقية في شهر رمضان المبارك، حيث كانت الإجازة مقررة في الرابع عشر من رمضان، وأخّرتها الوزارة إلى نهاية أيام العمل الحكومي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً ملكياً بالموافقة على تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، لتكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م.وفق “أخبار 24”.
وقال وزير التعليم إن قرار خادم الحرمين يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، ويؤكد حرصه على تقديمهم أفضل النتائج في الامتحانات.
#نشرة_الرابعة I ماهي تفاصيل قرار تقديم الاختبارات النهائية في المدارس #السعودية ؟ pic.twitter.com/QuMlibFrTg
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 14, 2020