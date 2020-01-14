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أخبار المناطق > أمير القصيم يكرّم الجوهرة الجطيلي لمبادراتها في تعزيز روح التكاتف بين أبناء الوطن
14/01/2020   8:35 م

أمير القصيم يكرّم الجوهرة الجطيلي لمبادراتها في تعزيز روح التكاتف بين أبناء الوطن

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كرّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مستشارة القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي في وزارة التعليم، الجوهرة الجطيلي، نظير مبادراتها الوطنية وتعزيزها لروح التكاتف بين أبناء الوطن.

وعبّر الأمير عن فخره واعتزازه بما يمتلكه الوطن من كفاءات معززة لروح الوطنية والتكاتف، مشيراً إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد على مثل تلك المبادرات الوطنية.

من جانبها، قدّمت الجوهرة شكرها وتقديرها لأمير منطقة القصيم على تكريمه وتشجيعه الدائم من خلال تحفيزه شباب وفتيات الوطن والمحافظة على وحدة الكلمة وتعزيز الروح الوطنية بين أبناء الوطن.وفق “أخبار 24”.

أمير القصيم يكرّم الجوهرة الجطيلي لمبادراتها في تعزيز روح التكاتف بين أبناء الوطن

أخبار المناطق
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