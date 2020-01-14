استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم اليوم الثلاثاء، رئيس نادي النصر صفوان السويكت وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، وذلك بعد تحقيق النادي كأس السوبر السعودي.
وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة، منوهاً بالمستوى العالي الذي قدمه النادي والفريق، وتحقيقه للدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.
وأشار أمير الرياض إلى الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، معبراً عن أمنياته بالتوفيق لجميع الفرق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.
وفق “أخبار 24”.