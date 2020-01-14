أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً متقدماً لأهالي عدد من محافظات ومراكز منطقة الرياض، محذرةً من موجة من الأتربة المثارة تستمر حتى الـ 10 مساءً.
وتمثّلت الحالة الجوية وتأثيراتها المصاحبة في أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وذلك خلال الفترة ما بين الساعة 09:00 صباحاً والساعة الـ 10:00 مساءً.
وشمل التحذير محافظات: “الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما”.
حسب “أخبار 24”.