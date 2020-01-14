وزير التعليم: قرار خادم الحرمين بالموافقة على تقديم الاختبارات يعكس حرصه على أبنائه الطلاب والطالبات (فيديو)

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي – يعكس اهتمام خادم الحرمين بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات.
وأضاف أن قرار خادم الحرمين يؤكد حرصه على تقديم الطلاب والطالبات أفضل النتائج، مشيراً إلى أن القرار له آثار إيجابية كبيرة منها تحقيق الاستقرار النفسي للطلاب ولأسرهم.
وبموجب القرار، فإنه لن تكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للمدارس لأداء الامتحانات النهائية بعد إجازة عيد الفطر. وفق “أخبار 24”.
أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين على قرار #تقديم_اختبارات_الفصل_الثاني للعام الدراسي الحالي؛ بما يعكس اهتمامه -أيده الله– بأبنائه الطلاب والطالبات، وحرصه على تقديمهما نتائج أفضل في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد عيد الفطر. pic.twitter.com/PXeqbEci2v
— د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) January 14, 2020