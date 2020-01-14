الملك يأمر بتقديم موعد اختبارات الفصل الثاني إلى 10 رمضان وبداية الإجازة 21 من الشهر نفسه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، لتكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 /5/ 2020.
وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة درست مبررات تقديم الاختبارات، وتوصلت إلى أن هناك مصلحة في عدم وجود فترة توقف خلال شهر رمضان والعودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر، ورفعت تقريراً بذلك إلى المقام السامي.
وأضاف آل الشيخ، أن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستكون يوم الإثنين 18/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية بمدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10/ 10/ 1441هـ. وفق “أخبار 24”.
وتابع وزير التعليم، بأن إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ستبدأ بنهاية دوام الخميس 19/10/1441هـ، وعودة الهيئتين بجميع المراحل يوم الأحد 26/ 12/ 1441هـ، عدا المعلمين الممارسين للتدريس الذين يعودون يوم الأحد 4/1/1442هـ، وبداية العام الدراسي الجديد يوم الأحد 11 محرم 1442هـ.