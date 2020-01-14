الهلال الأحمر يعلن وظائف شاغرة بمسمى “أخصائي إسعاف وطب طوارئ”

أعلنت هيئة الهلال الأحمر رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية، بمسمى “أخصائي إسعاف وطب طوارئ”، مشمولة بلائحة الوظائف الصحية على الخدمة المدنية.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص “إسعاف وطب طوارئ”، وعلى تسجيل وتصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
كما تضمنت الشروط حصول المتقدم على دورة (BLS) ودورة (ACLS) سارية المفعول، وكذلك إحدى الدورتين (ITLS) أو (PHTLS) سارية المفعول، وأن يكون لائقاً صحيا للوظيفة المطلوب شغلها.
وأشارت إلى أنه يشترط على المتقدم حمل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول، كما يُفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة عملية لا تقل عن ستة أشهر في منشأة مشابهة لطبيعة عمل الهيئة وبنفس المسمى الوظيفي “أخصائي إسعاف وطب طوارئ”، وأن يجتاز المقابلة الشخصية. وفق “أخبار 24”.
ويتعين على المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة، وأن يحضر أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً.
وبينت أن التقديم على هذه الوظائف سيكون اعتبارا من (20/ 5/ 1441هـ)، وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا بتاريخ (25/ 5/ 1441هـ)، مؤكدة أن طريقة التقديم ستكون من خلال موقع الهيئة على أن يرفق المتقدم المستندات المطلوبة بصيغة الـ”PDF”.