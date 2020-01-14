وثق مقطع فيديو، الحوار الذي دار بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال استضافته في خيمة تراثية بالعلا.
وقال ولي العهد في حواره مع “آبي”، والذي بثته قناة “العربية”: “غالبا نقضي أسبوعين إلى 3 أسابيع في فصل الشتاء بهذه المنطقة”.
وأشار ولي العهد إلى الخيمة التي استضاف بها “آبي” قائلا: “هذه هي الخيمة السعودية، وحتى الطعام اليوم سيكون شعبيا.. أتمنى أن يعجبك”.
من جهته قال رئيس الوزراء الياباني: “أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم”.
وزار رئيس وزراء اليابان المملكة، وعقد جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزار أيضا محافظة العلا ومدائن صالح واطلع على المواقع الأثرية والتاريخية فيها.
وفق “أخبار 24”.