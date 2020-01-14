“الوزراء” يمنح وزير الداخلية صلاحية تمديد انتداب المكلفين بحماية 4 محميات

وافق مجلس الوزراء على منح وزير الداخلية صلاحية تمديد فترة انتداب المكلفين بمهمة حماية محميات “حرة الحرة، والخنفة، والطبيق، والعلا”، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الانتداب 120 يومًا.
وفوض المجلس، وزير الداخلية، صلاحية تمديد فترة الانتداب، التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية، وذلك للمكلفين بمهمة حماية المحميات الأربعة، على أن يستمر العمل بذلك لمدة 3 سنوات.
وحول مستحقات المنتدبين لحماية المحميات المذكورة، بيَّن “الوزراء” أن بدل الانتداب يُصرف من المخصصات المالية المعتمدة للإدارة العامة للمجاهدين، على أن يرفع وزير الداخلية قبل نهاية الثلاث سنوات بستة أشهر تقريراً شاملاً يتضمن نتائج تطبيق القرار ومقترحاته بشأنه. وفق “أخبار 24”.