نزلاء سجون الباحة يؤدون مناسك العمرة

نظمت مديرية السجون بمنطقة الباحة حملة للعمرة لعدد من النزلاء المستفيدين من برنامج (ثقة)، وذلك لتمكينهم من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة بمشاركة ذويهم، بهدف دمجهم في المجتمع وتعزيز العلاقات الإيجابية بين السجين وعائلته.
وهيأت المديرية العامة للسجون المكان المناسب للنزلاء وذويهم في المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم الدينية بكل راحة واطمئنان.
يذكر أن الحملة خصصت للمستفيدين من (ثقة) أحد البرامج الإصلاحية المستحدثة في المديرية العامة للسجون الهادفة إلى إعادة الثقة للنزلاء وتهيئتهم للعودة لمجتمع أعضاء نافعين.
تأتي هذه الحملة تنفيذاً للشراكة التي أبرمتها المديرية العامة للسجون مع وزارة الحج والعمرة.