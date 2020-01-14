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أخبار محلية > تعيين “ندى السماعيل” مديرًا عامًا لتعليم جدة
14/01/2020   5:05 م

تعيين “ندى السماعيل” مديرًا عامًا لتعليم جدة

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وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على تعيين ندى بنت صالح بن عبدالرحمن السماعيل على وظيفة (مدير عام تعليم محافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

وشغلت ندى صالح السماعيل، وهي حاصلة على ماجستير في التربية من جامعة الملك سعود، منصب مدير عام الطفولة المبكرة في “وزارة التعليم”، وعملت بمهنة التعليم، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة. وفق “أخبار 24”.

وشاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات المحلية والدولية، كما اتبعت عدة دورات تدريبية، كما شاركت في إعداد كتاب “جدارات التفوق لمدير المدرسة”، وشاركت في تحكيم كتاب “معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية” التابع لـ”المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج”.

تعيين “ندى السماعيل” مديرًا عامًا لتعليم جدة

أخبار محلية
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