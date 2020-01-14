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أخبار المناطق > تنفيذ حكم القتل تعزيراً بوافد سوري في الجوف
14/01/2020   2:33 م

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بوافد سوري في الجوف

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نفذت وزارة الداخلية في منطقة الجوف اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً في وافد سوري لتورطه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على/ عبدالرزاق حمود محمود عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نُسب إليه.

وأضافت أن المذكور أُحيل إلى المحكمة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم.وفق “أخبار 24”.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بوافد سوري في الجوف

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