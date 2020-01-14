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أخبار المناطق > بينهم امرأة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة الأموال والحقائب النسائية في الأسواق والطرقات
14/01/2020   2:32 م

بينهم امرأة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة الأموال والحقائب النسائية في الأسواق والطرقات

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثمانية متهمين، بينهم امرأة، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على المتهمين الثمانية، وهم أربعة يمنيين وثلاثة مواطنين ومتهم واحد من الجنسية البنغلاديشية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأبان أن المتهمين ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في نشل الحقائب النسائية، وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة، حيث جرى إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية.وفق “أخبار 24”.

بينهم امرأة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة الأموال والحقائب النسائية في الأسواق والطرقات

أخبار المناطق
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