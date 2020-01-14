قدمت ممرضة سعودية الإسعافات الأولية لمعتمرة من جنسية آسيوية أصابها الإرهاق والتعب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو الممرضة وسمية الرشيدي، خارج وقت دوامها الرسمي، تقوم بعمل إسعافات أولية للمعتمرة ومحاولة إفاقتها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أسقطتها أرضًا، وذلك بعد أن تصادف وجودها في المكان.
وأشاد متداولو المقطع بتصرف الممرضة، وهي من منسوبي مستشفى الملك خالد بالمجمعة، مؤكدين أن ما قامت به واجب إنساني وأخلاقي، ومشيرين إلى أن التمريض مهنة إنسانية وغير مقيدة بالممارسة في حدود المنشأة فقط.
وفق “أخبار 24”.