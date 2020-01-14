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أخبار محلية > “العدل” تتيح لممثلي الجهات الحكومة الاطلاع على الجلسات القضائية عبر “ناجز”
14/01/2020   2:29 م

“العدل” تتيح لممثلي الجهات الحكومة الاطلاع على الجلسات القضائية عبر “ناجز”

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شددت وزارة العدل على ضرورة تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الاطلاع على ضُبوط الجلسات القضائية التي تتابعها جهاتهم عبر بوابة “ناجز”.

وعممت الوزارة على كافة المحاكم، بضرورة إيعاز ما يلزم لتسجيل بيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات أطراف القضية وليس ضمن الحضور، كي يتسنى لهم متابعة الضبوط.

وأشار التعميم إلى تلقي وزارة العدل شكاوى بشأن عدم تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الإطلاع على الضبوط؛ وذلك بسبب تسجيل ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات الحاضرين فقط، دون تسجيلهم ضمن بيانات أطراف الدعوى.وفق “أخبار 24”.

“العدل” تتيح لممثلي الجهات الحكومة الاطلاع على الجلسات القضائية عبر “ناجز”

أخبار محلية
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