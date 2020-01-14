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اخبار رياضية > تركي آل الشيخ يرشح لبرشلونة مدرباً بديلاً لفالفيردي
14/01/2020   2:27 م

تركي آل الشيخ يرشح لبرشلونة مدرباً بديلاً لفالفيردي

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نصح رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس نادي ألمريا الإسباني، تركي آل الشيخ، نادي برشلونة بالتعاقد مع كيكي سيتيين في الفترة المقبلة، وذلك خلفاً للمدرب الحالي فالفيردي.

وقال آل الشيخ معلقاً على صورته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدرب الإسباني كيكي سيتيين: “منذ ثلاثة أشهر، قلتها لصديقي ميسي ولا زلت أقولها، على برشلونة التعاقد فورًا مع كيكي سيتيين”.

يُذكر أن مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوزيب بارتوميو دخل في حديث مطول مع فالفيردي أمس الأحد بعد التدريبات، ما زاد التكهنات حول اتخاذ قرار بإقالته. وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ يرشح لبرشلونة مدرباً بديلاً لفالفيردي

اخبار رياضية
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