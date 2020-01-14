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أخبار محلية > مصادر: 3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام
14/01/2020   9:54 ص

مصادر: 3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام

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أفادت مصادر بأن “دائرة الإفلاس” بالمحكمة التجارية بالدمام تلقت 3000 دعوى، مقدمة من 54 بنكاً و29 شركة و2967 موظفاً، ضد رجل الأعمال معن الصانع، الذي تتجاوز ديونه 14 مليار ريال.

وكانت الجهات الأمنية، وفقاً لـ”عكاظ”، ألقت القبض على الصانع، لتخلفه عن تنفيذ حكم صادر عن دائرة التنفيذ المختصة بقضايا الدين المالي في المحكمة العامة بالخبر.

كما أصدرت المحكمة أمراً بمنعه من السفر، وإيقاف صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

وسبق للمحكمة أن منعت الجهات الحكومية من التعامل مع الصانع، ووجهت بحجز ممتلكاته المالية، كما منعت المنشآت المالية من التعامل معه، وأمرته بالإفصاح عن أموال زوجته وأولاده ومَن تشير القرائن إلى أنه نقل الأموال إليه.

مصادر: 3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام

أخبار محلية
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