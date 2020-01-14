بالفيديو.. سعودية تعمل حكم كرة قدم تروي قصة اقتحامها المجال.. و”محمد فودة” قدوتها

روت سعودية قصة اقتحامها مجال التحكيم في كرة القدم، والتحديات التي واجهتها لدخول هذا المجال الذي يسيطر عليه الرجال، مبينةً أنها تسعى للحصول على رخصة دولية لتكون أول مواطنة تمارس مهنة التحكيم الرياضي.
وقالت شام الغامدي في لقائها ببرنامج “تم” على قناة “SBC” أمس، إنها تحب كرة القدم بكل تفاصيلها منذ الصغر، وعندما كبرت كانت دائماً تسمع عبارة أن الفتيات لا يفقهن شيئاً في كرة القدم وكان ذلك يستفزها.
وأضافت الغامدي أنها تعرّفت على فتيات سعوديات لديهن نفس الشغف بكرة القدم، وقررت أن تكون سبباً في اقتحام المملكة للرياضة النسائية.
وأوضحت أنها كانت تتدرب على التحكيم في البداية بشكل ذاتي لتعلّم قوانين وأساسيات اللعبة، وتلقت مساعدة من الحكم الدولي السابق مرعي العواجي، ثم تلقت دعوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم لحضور دورة تطوير الحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وفق “أخبار 24”.
وحول قدوتها في مجال التحكيم، أشارت شام إلى الحكم السابق والخبير التحكيمي محمد فودة، مؤكدةً أنه اسم لامع ودائمًا تستمتع بمشاهدة تحليلاته للمباريات.
#تم | شام الغامدي حكم كرة قدم وفي مجال سيطرة تامة للذكور، تتحدث عن التحدي الكبير لها. #كفاءات_سعوديات. pic.twitter.com/gYkIFF3JQX
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 13, 2020
#تم | شام الغامدي عن الخبير التحكيمي محمد فودة: اسم لامع في الرياضة، وهو قدوة لي في نطاق التحكيم. #كفاءات_سعوديات pic.twitter.com/UeiBqHHqc2
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 13, 2020