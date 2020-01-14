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أخبار محلية > السجن والجلد لمتحرش بالرياض عرض 500 ريال على طفل لتمكينه من فعل الفاحشة
14/01/2020   9:51 ص

السجن والجلد لمتحرش بالرياض عرض 500 ريال على طفل لتمكينه من فعل الفاحشة

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ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكماً بالسجن 40 يوماً و70 جلدة على دفعتين بحق متحرش، بعد أن عرض على طفل مبلغ 500 ريال عبر تطبيق “إنستغرام”؛ وذلك لتمكينه من فعل الفاحشة به.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن مواطناً قدم بلاغاً للجهات الأمنية ذكر فيه أن شقيقه الحدث تعرض للتحرش الجنسي من جانب أحد مستخدمي تطبيق “إنستغرام”.

وأضافت المصادر أن المدعي عليه اعترف بما هو منسوب إليه عند مواجهته من قبل الجهات الأمنية، حيث أقر بتحرشه بالطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، وأنه عرض عليه مبلغ 500 ريال مقابل تمكينه من فعل الفاحشة به.

السجن والجلد لمتحرش بالرياض عرض 500 ريال على طفل لتمكينه من فعل الفاحشة

أخبار محلية
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