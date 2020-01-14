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أخبار محلية > حـادث مروّع يتسبب في وفـاة إمام مسجد وزوجته واثنتين من بناته.. ووكيل إمارة تبوك يقدم التعازي
14/01/2020   9:48 ص

حـادث مروّع يتسبب في وفـاة إمام مسجد وزوجته واثنتين من بناته.. ووكيل إمارة تبوك يقدم التعازي

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تعرّض الشيخ عبدالله بن إبراهيم البلوي، إمام مسجد الإمام محمد بن المنكدر بتبوك لحـادث مروري مروع؛ نتج عنه وفاته وزوجته إضافة إلى اثنتين من بناته.

ونقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، تعازي أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لأسرة الفقيد، وذلك خلال زيارة قام بها لمنزلهم، مساء أمس (الإثنين).

من جانبها، أعربت أسرة البلوي عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف عن مصابهم، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وفق “أخبار 24”.

حـادث مروّع يتسبب في وفـاة إمام مسجد وزوجته واثنتين من بناته.. ووكيل إمارة تبوك يقدم التعازي

أخبار محلية
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