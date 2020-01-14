قام نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، مساء أمس (الإثنين)، بجولة تفقدية لعدد من المواقع التي تشهد العديد من البرامج السياحية والترفيهية والثقافية ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ١٢ بمدينة جيزان.
وزار الأمير محمد الشارع الثقافي الذي نفذته أمانة المنطقة بالكورنيش الشمالي بطول 450 متراً؛ حيث يتضمن العديد من المجسمات الجمالية والمواقع المخصصة للرسامين والفنانين التشكيليين، التي استفادوا منها لتنفيذ أعمالهم الفنية، وإقامة الفعاليات الثقافية المتنوعة.
عقب ذلك قام نائب أمير المنطقة بجولة مماثلة لمقر الفعاليات البحرية بالكورنيش الجنوبي، والذي يتضمن العديد من الألعاب وإقامة المنافسات البحرية والمسابقات والبرامج الرياضية، إضافة إلى جلسات شاطئية تستثمر جمال البحر لراحة الزوار من العائلات والأفراد.
وحضر الجولة وكيل إمارة المنطقة عبدالله المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي، وعدد من المدراء والمسؤولين.
من جانبهم، أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم بما تضمنه مهرجان جازان الشتوي من فعاليات ونشاطات وبرامج تلبي احتياجات الجميع، وما تشهده المنطقة من تطور ونمو في شتى المجالات، راجين من الله العون والتوفيق للجميع.
وفق”أخبار 24″.