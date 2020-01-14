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اخبار رياضية > برشلونة يعلن رسمياً إقالة “فالفيردي” وتعيين “كيكي سيتيين” مدرباً جديداً للفريق
14/01/2020   9:47 ص

برشلونة يعلن رسمياً إقالة “فالفيردي” وتعيين “كيكي سيتيين” مدرباً جديداً للفريق

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أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي إقالة المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي والتوصل معه لاتفاق بشأن فسخ عقده، وتعيين كيكي سيتيين مدرباً جديداً للفريق.

وأوضح النادي أن سيتيين سيتولى تدريب بطل إسبانيا حتى الـ 30 من يونيو عام 2022، مقدماً الشكر للمدرب السابق على الفترة التي قضاها على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة.

إقالة فالفيردي جاءت على خلفية الخسارة المفاجئة لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد في كأس السوبر الإسباني التي أقيمت على ملعب الجوهرة بجدة مساء الخميس الماضي، الأمر الذي تسبب في غضب جماهيري كبير. وفق “أخبار 24”.

برشلونة يعلن رسمياً إقالة “فالفيردي” وتعيين “كيكي سيتيين” مدرباً جديداً للفريق

اخبار رياضية
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