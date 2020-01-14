مختص: موجة باردة خامسة أشد من التي نعيشها تبدأ اليوم في معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، دخول موجة باردة تعد الخامسة على المملكة تبدأ من اليوم (الثلاثاء)، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون أقوى وأشد من الموجة التي نعيشها.
وأوضح الحصيني أنه يتوقع اليوم انخفاضاً آخر لدرجة الحرارة على معظم المناطق؛ حيث ستكون الموجة شبه قوية، مع احتمالية هطول الصقيع على المناطق الشمالية والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية يسبقها رياح شبه قوية، ناصحاً بعدم التنزه في البر اليوم بسبب شدة الرياح.
وأضاف أن غداً الأربعاء سيكون بداية الشبط ويستمر لمدة 26 يوماً، ويستمر فيه زيادة النهار ونقصان الليل، واستمرار هطول الصقيع في المناطق الشمالية والوسطى وأحياناً الجنوبية. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه في هذا الموسم لا يزرع المزارعون شيئاً؛ بسبب شدة البرودة وإنما يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره، وفيه أيضاً تبدأ النخيل البواكير في الطلوع، ويستحسن فيه زراعة البرسيم، والأيام الثلاثة الأخيرة منه تكون صالحة لزراعة جميع الأشجار.