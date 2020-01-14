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أخبار محلية > ساكنة غرفة الكهرباء: لم أجد إلا هذا المكان ليؤويني بعدما طردني زوجي مع أطفالي
14/01/2020   9:45 ص

ساكنة غرفة الكهرباء: لم أجد إلا هذا المكان ليؤويني بعدما طردني زوجي مع أطفالي

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تحدثت السيدة التي انتشر مقطع فيديو لها وهي تنام مع أطفالها بجانب غرفة الكهرباء بأحد الأحياء جنوب الرياض عن السبب وراء مبيتها مع أطفالها في الشارع.

وقالت السيدة، وفقا لـ”عكاظ”، إن زوجها طردها مع أطفالها وتركهم في الشارع وإنها غير قادرة على توفير الحاجات الخاصة لنفسها ولأطفالها.

وأضافت أنها لجأت للمبيت بجانب مولد الكهرباء لأنها لم تجد مكاناً آخر تذهب إليه ولا تستطيع توفير مبلغ تستطيع من خلاله أن تؤمن شقة للسكن لها ولأطفالها تقيهم البرد القارس.

وأبانت أنها منذ أن طردها زوجها وهي تعتمد على مساعدات فاعلي الخير التي تنوعت بين بطاطين ومواد غذائية، مشيرة إلى أن “الحماية الاجتماعية” تواصلت معها اليوم بعد انتشار المقطع الذي صوّر حالتها، وتتمنى أن تنظر الجهات المختصة في وضعها وتوفر لهم مسكناً.

وكانت الأجهزة الأمنية وبعض الأهالي تفاعلوا مع مقطع الفيديو الذي وثق معاناة السيدة وأطفالها، وتم نقلها مؤقتاً لإحدى الشقق المفروشة عن طريق فاعل خير لحين تأمين مسكن دائم لها.

ساكنة غرفة الكهرباء: لم أجد إلا هذا المكان ليؤويني بعدما طردني زوجي مع أطفالي

أخبار محلية
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