مقطع فيديو لـ”الإخبارية” يثير غضب جماهير النصر.. وهكذا ردت القناة

أثارت قناة “الإخبارية” غضب جماهير النصر بعرضها مقطع فيديو يتضمن إحصائية عن محترف النصر بيتروس ماثيوس، قبل أن ترد على موجة الغضب تلك بنشر فيديو مشابه يتضمن إحصائية لمحترف الهلال سباستيان جيوفنكو.
وكانت القناة قد نشرت فيديو بعنوان “كم مرة سقط واعترض لاعب النصر بيتروس ضد الاتحاد؟”، مبينة أن اللاعب البرازيلي سقط واعترض في المباراة 14 مرة بمعدل مرة 6:42 في كل دقيقة.
ونشرت القناة لاحقاً فيديو بعنوان “كم مرة سقط لاعب الهلال جيوفنكو أمام الوحدة؟”، مشيرة إلى أن اللاعب الإيطالي سقط 8 مرات بمعدل مرة في كل 11:25 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
🎥 كم مرة سقط لاعب #الهلال جوفينكو أمام #الوحدة ؟ pic.twitter.com/mdgvZ0JI0S
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 13, 2020
🎥 كم مرة سقط واعترض لاعب #النصر بيتروس ضد #الاتحاد ؟ pic.twitter.com/ZOp1wJbihg
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 12, 2020