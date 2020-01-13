“هيئة الاتصالات” تصدر غرامات بأكثر من 6 ملايين ريال على شركات الاتصالات لارتكابها مخالفات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت 6 ملايين ريال بحق عددٍ من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.
وفرضت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات التابعة للهيئة قراراتها النهائية بتغريم شركة الاتصالات السعودية 590 ألف ريال، فيما غرمت شركة موبايلي 876 ألف ريال، وشركة زين 60 ألف ريال.
كما غرّمت شركة “ليبارا موبايل” 2.5 مليون ريال، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل” 152 ألف ريال، إضافة إلى مخالفين آخرين تم تغريمهم مليونين و65 ألف ريال؛ وذلك لارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات.
وتمثلت أبرز المخالفات في عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها. وفق “أخبار 24”.
كما أكدت الهيئة أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وتطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.