القبض على مقيم سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات في مكة

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تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة اليوم (الإثنين)، من القبض على وافد من جنسية عربية اعتاد سرقة حافلات نقل الطالبات.
وذكرت أن عدد الحافلات التي تمت سرقتها 40 حافلة، وقد قُبض على الوافد قبل محاولته الهرب إلى خارج المملكة.
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