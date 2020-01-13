وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى سلطنة عُمان، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.
ولدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي، كان في استقباله السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.
بعد ذلك، توجه خادم الحرمين إلى مقر العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.
كما كان في استقباله، السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، والسيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وأفراد الأسرة الحاكمة وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.
وقد أعرب خادم الحرمين عن خالص عزائه لجلالته ولأصحاب السمو والشعب العماني الشقيق في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما عبّر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.
وفق “أخبار 24”.