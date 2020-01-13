دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، مشروع أكبر قرية نموذجية للشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأكدت شركة مطارات الرياض، أن المشروع يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، فهو يمثل منصة لوجيستية بين قارات العالم الثلاث.
وأوضح وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، في كلمته خلال حفل التدشين، أن القرية ستكون منطقة لوجستية متطورة ومركزًا للخدمات يقدم حلولًا متكاملة للشحن في موقع واحد.
وصُممت القرية وفق أحدث المعايير الخاصة بالشحن الجوي ومناولة الشحن السريع، على مساحة 275 ألف متر مربع، ووفق أعلى معايير السلامة والتقنية.
وفق “أخبار 24”.