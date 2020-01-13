دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ‏اليوم الإثنين، مشروع أكبر قرية نموذجية للشحن الجوي في ‏مطار الملك خالد الدولي بالرياض‎.‎
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وأكدت شركة مطارات الرياض، أن المشروع يُعد الأول من ‏نوعه في الشرق الأوسط، فهو يمثل منصة لوجيستية بين قارات ‏العالم الثلاث.‏

وأوضح وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، في كلمته ‏خلال حفل التدشين، أن القرية ستكون منطقة لوجستية متطورة ‏ومركزًا للخدمات يقدم حلولًا متكاملة للشحن في موقع واحد‏‎.‎

وصُممت القرية وفق أحدث المعايير الخاصة بالشحن الجوي ومناولة الشحن السريع، على مساحة 275 ألف متر مربع، ووفق أعلى معايير السلامة والتقنية.

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وفق “أخبار 24”.