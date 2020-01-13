أعلن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، والمحب للثقافة العربية، اعتناقه الإسلام بأحد المراكز الإسلامية في بلاده.
ونشر “اليوتيوبر” عبر قناته المسماة “Yongsworld” في يوتيوب مقطع فيديو يظهر لحظة نطقه الشهادتين، وتعلمه الوضوء والصلاة، مؤكدًا عزمه تعلم القرآن.
وقال في مقطع آخر إنه يتحدر من عائلة مسيحية، وكان يذهب للكنيسة حتى سن 15 عامًا، مضيفاً أن بعض المشاكل حدثت له وأصبح يشعر بمدى ضعفه كإنسان.
وذكر أن راحته الذهنية بدأت تتلاشى تدريجيا، ثم بدأت سعادته تنهار، حتى أصبح يشعر كأنه يغرق في بحر مظلم.
وأضاف أنه بعد زيارته للسعودية بدأ يتعلم عن الإسلام، في محاولة منه للبحث عن السلام، مبينا أنه يعتبر الإسلام دين السلام.
يذكر أن “اليوتيوبر” الكوري زار المملكة قبل أشهر، وتنقل ما بين جدة والرياض، وبثَّ عبر قناته فيديوهات توثق رحلته.
وفق “أخبار 24”.