رئيس “مترو جدة”: تحديد مواقع نزع الملكيات وترحيل الخدمات تمهيداً لبدء المشروع

أكد رئيس شركة مترو جدة، الدكتور أسامة عبده، أنه تم الانتهاء من تحديد المواقع المناسبة لنزع الملكيات ومواقع ترحيل الخدمات استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التصاميم الهندسية والمعمارية لجميع عناصر ومكونات مشروع النقل العام.
وأشار وفقًا لـ”عكاظ” إلى أنه من المنتظر أن يوفر المشروع 89 ألف وظيفة، ويخفض عدد رحلات المركبات الخاصة، بمعدل 3 ملايين رحلة يوميًا، مما يوفر 16 مليار ريال من تكلفة وقت الرحلات.
وأوضح أن المشروع سيبدأ بتنفيذ شبكة الحافلات التي يبلغ عددها 770 حافلة، تليها شبكة القطارات، وذلك وفقا لقرار من مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته.