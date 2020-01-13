وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مطار مسقط الدولي، كان في استقباله السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان، والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.
كما كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان.
وفق “أخبار 24”.