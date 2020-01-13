تضمن جمع الأحاديث الثابتة في كتاب واحد.. صدور تنظيم مجمع الملك سلمان للحديث الشريف

تضمن تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، تفصيلات حول تبعية المجمع، وأهدافه، وسبل تحقيق هذه الأهداف.
وحدد التنظيم أن المجمع الذي يرتبط تنظيميا بالملك، يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالية مالية وإدارية، وله مجلس علمي يضم خيرة علماء الحديث في العالم، على أن يكون المجلس هو الجهة المسؤولة عن وضع سياسات المجمع، واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافه.
كما تضمن التنظيم، أن تكون موارد المجمع من الاعتمادات التي تُخصص له في الميزانية العامة للدولة، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع أوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس.
ويهدف المجمع إلى بيان عظمة السنة النبوية كمصدرٍ ثانٍ بعد الكتاب للتشريع الإسلامي، وتقديمها للعالم في صورتها الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان، وخدمة السنة النبوية وعلومها جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة ونشراً، وحماية السنة النبوية من التجاوز وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة مسببات الغلو والتطرف. وفق “أخبار 24”.
ويتيح التنظيم للمجمع اتخاذ السبل المناسبة من أجل تحقيق أهدافه، من بينها جمع الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة والثابتة، وتحقيقها، وتوثيقها، في كتاب واحد ونشره بعدة لغات، وإعداد معاجم وفهارس شاملة للأحاديث النبوية الشريفة، وإعداد موسوعات للمتون وتراجم رواة الحديث النبوي الشريف.