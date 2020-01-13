“التقاعد”: صرف الحقوق والبدلات وتعويض الإجازات للمتقاعد ليس من اختصاصنا

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم (الإثنين)، أن صرف الحقوق المالية والبدلات وتعويض الإجازات للمتقاعد ليست من اختصاصها.
وأبانت المؤسسة أنها مسؤولة عن صرف المعاش التقاعدي فقط للموظف بعد تقاعده، أما فيما يتعلق بصرف الحقوق المالية الأخرى والبدلات وتعويض الإجازات فيطالب بها المتقاعد جهة عمله قبل تقاعده.
ودعت عموم المتقاعدين إلى التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة تيسيراً على عملائها والتواصل معها لتقديم المقترحات والاستفسارات. وفق “أخبار 24”.