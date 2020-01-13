مدافع النصر “مايكون” يوضح حقيقة “عرض تركيا” .. ويكشف سر عدم انتقاله إلى الهلال

أكد البرازيلي “مايكون”، مدافع نادي النصر، أنه لم يتلق أي عروض من تركيا، مبديًا رغبته في الاستمرار مع النصر لفترة أطول، وأداء مهامه على أكمل وجه، سواءً في التدريبات أو المباريات الرسمية.
وقال : “أنا مرتبط بعقد مع النصر حتى نهاية الموسم ولم أتلق أي عرض للعودة إلى تركيا، ومسألة التجديد بين وكيلي والإدارة، وكنت قريبًا من الهلال، ولكن الله لم يكتب لي الانتقال إلى الهلال في الصيف، وقدر لي الانضمام للنصر في الانتقالات الشتوية”.
وأضاف : “النصر يمتلك لاعبين مميزين في كافة الخطوط وجميع اللاعبين يساندوننا دفاعيًا، وقوة الدفاع لا تكمن في مايكون وعبد الله مادو فقط، فقد كان دفاعنا قويًا بالموسم الماضي مع هوساوي وبرونو أوفيني.
وتابع : “حصلت على 4 بطاقات بسبب اعتراضات أو تسديد الكرة بعد صافرة الحكم باحتساب خطأ، ويجب أن أعمل على ضبط النفس ولا أقع في تلك الأخطاء مستقبلًا.” وفق “الرياضية”.
وختم بقوله: ” الدوري السعودي قوي ويمتلك العديد من النجوم وزيادة عدد الأجانب تساهم في قوة أي دوري وتقنية VAR تحقق العدل بين كافة الأندية، كما أن الأجواء رائعة في النصر، وأعد الجماهير بتقديم كل ما لدي حتى لو كلفني الموت داخل الملعب”.