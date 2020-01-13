الصليهم ينتظر 25 يناير

أفصحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، لم يوقِّع لأي نادٍ حتى أمس على الرغم من اهتمام فريقَي النصر والاتحاد بكسب خدماته.
وطبقًا للمصادر، لا يحق للصليهم التوقيع لأي نادٍ قبل 25 يناير الجاري، الذي يصادف دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع النادي العاصمي، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى موافقة فريقه الأصلي.
وكان الصليهم رفض عرض فريقه الشباب تجديد عقده، وأبدى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة. وبيَّنت المصادر، أن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، حدَّد مبلغ خمسة ملايين لبيع الفترة المتبقية من عقد الصليهم لأي نادٍ يرغب في كسب خدمات اللاعب الدولي السابق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًّا.
يذكر أن الصليهم خرج من الفئات السنية في نادي الشباب، وتدرَّج في النادي حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم، ونجح معه في تحقيق بطولة السوبر السعودي، وكأس الملك عام 2014، واحترف لمدة أربعة أشهر مع فريق رايو فاليكانو الإسباني في 2018.