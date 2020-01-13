الهلال يمدد عقد “محيط الرعب” ويعتذر للتعاون

تعتزم إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، البدء في إجراءات تجديد عقدها مع جامعة الملك سعود بالرياض لتمديد عقد استثمار ملعب الجامعة (محيط الرعب) لثلاث سنوات مقبلة تنتهي بنهاية 2023، خاصة مع قرب انتهاء العقد الحالي بنهاية 2020.
ووقع الهلال في أوائل 2017 عقدًا استثماريًا مع الجامعة لاستغلال الملعب الرئيسي، والذي شهد عددا من مباريات الفريق المحلية والعربية والقارية إلى جانب لقاءات عالمية على مستوى المنتخبات.
من جانب آخر، كشفت مصادر وفقًا لـ”مكة” عن تمسك الهلال بلاعبه الصاعد ذعار العتيبي، والاعتذار لنادي التعاون بشأن طلب إعارة ما تبقى من عقده الاحترافي الذي ينتهي منتصف يناير 2021.