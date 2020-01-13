نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الهلال يمدد عقد “محيط الرعب” ويعتذر للتعاون
13/01/2020   1:53 م

الهلال يمدد عقد “محيط الرعب” ويعتذر للتعاون

+ = -
1873

تعتزم إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، البدء في ‏إجراءات تجديد عقدها مع جامعة الملك سعود بالرياض لتمديد ‏عقد استثمار ملعب الجامعة (محيط الرعب) لثلاث سنوات ‏مقبلة تنتهي بنهاية 2023، خاصة مع قرب انتهاء العقد الحالي ‏بنهاية 2020‏‎.‎

ووقع الهلال في أوائل 2017 عقدًا استثماريًا مع الجامعة ‏لاستغلال الملعب الرئيسي، والذي شهد عددا من مباريات ‏الفريق المحلية والعربية والقارية إلى جانب لقاءات ‏عالمية على مستوى المنتخبات.‏

من جانب آخر، كشفت مصادر وفقًا لـ”مكة” عن تمسك الهلال بلاعبه الصاعد ‏ذعار العتيبي، والاعتذار لنادي التعاون بشأن طلب إعارة ما تبقى ‏من عقده الاحترافي الذي ينتهي منتصف يناير 2021‏‎.‎

الهلال يمدد عقد “محيط الرعب” ويعتذر للتعاون

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885083053.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.