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اخبار رياضية > مصدر: الأهلي لم يفاوض “جنوهير” وينتظر رد ثنائي التعاون ولاعب ضمك
13/01/2020   1:52 م

مصدر: الأهلي لم يفاوض “جنوهير” وينتظر رد ثنائي التعاون ولاعب ضمك

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نفى مصدر قريب من إدارة النادي الأهلي صحة ما جرى تداوله حول تفاوض الأهلي مع لاعب ستيوا بوخارست الروماني، المحترف الفرنسي هارلم جنوهير، مؤكداً أن الأهلي ينتظر رد لاعبين من التعاون ولاعب ثالث من ضمك.

وكانت تقارير صحفية رومانية، وفقا لـ الاقتصادية”، أفادت بأن الأهلي اقترب من ضم جنوهير، الذي ينتهي عقده مع ستيوا بوخارست في 30 يونيو المقبل، وهو ما نفاه المصدر، لافتاً إلى أن الأهلي لديه لاعب الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس والسوري عمر السومة بالتالي فهو ليس بحاجة لجنوهير.

وأكد المصدر أن الأهلي يسعى لضم لاعبي التعاون طلال العبسي وعبدالمجديد السواط، ولا يزال في انتظار ردهما، كما أنه في انتظار رد حمد الجيزاني لاعب نادي ضمك.

مصدر: الأهلي لم يفاوض “جنوهير” وينتظر رد ثنائي التعاون ولاعب ضمك

اخبار رياضية
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