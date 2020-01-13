“الأرصاد”: هذه أدنى درجات حرارة سُجلت اليوم في المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشرة بأدنى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الإثنين في المملكة، بحسب بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأوضحت “الأرصاد” أن أدنى درجات حرارة سُجلت اليوم في المملكة في كلٍّ من حائل وبريدة، حيث بلغت 1 درجة مئوية، تلتها أبها والرياض وسكاكا وتبوك حيث سجلت في كلٍّ منها 3 درجات مئوية.
وكانت الهيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.وفق “أخبار 24”.