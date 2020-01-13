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أخبار محلية > سعوديات يتفوقن في مجال الطهي الفندقي ويحصدن جوائز دولية
13/01/2020   1:49 م

سعوديات يتفوقن في مجال الطهي الفندقي ويحصدن جوائز دولية

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حققت 5 طاهيات سعوديات، عدة مراكز متقدمة في مسابقات ‏للطهي محلية ودولية، منها، مسابقة فوديكس السعودية، ‏و”الوليمة” بمدينة دبي، وحصلن على المركز الأول، بالإضافة ‏إلى مسابقات عالمية أخرى بتركيا، حققن فيها مراتب ضمن ‏الخمسة الأوائل.‏

‏ وأكدن أنه خلال فترة وجيزة استطعن التميز في تقديم أشهر ‏أكلات وحلويات المطبخ السعودي التي نالت إشادة واستحسان ‏النزلاء من مختلف جنسيات العالم، وخاصة أكلات القرصان، ‏والجريش، والسليق‎.

وعن بداية مشوارهن تقول، نرجس زيلعي ورجاء مالكي ونهاد ‏فلاتة وفقًا لـ”المدينة”، إنهن واجهن في بداية الأمر صعوبات كون ‏الطبخ المنزلي يختلف عن طبخ الفنادق الذي يتم تقديمه لمختلف ‏الجنسيات. ‏

وتؤكد الطاهيتان ربيعة مكوار وسماح علوي، نجاح تجربة خوض ‏المرأة السعودية لمجال الطهي الفندقي، بدليل حصولهن على ‏المركز الأول في مسابقة الوليمة التي أقيمت بمدينة دبي بالإضافة ‏إلى مسابقتي فوديكس بجدة والعالمية بتركيا حيث استطعن الحصول ‏على أكثر من 12 مركزا ما بين الأول والثاني والثالث في مختلف ‏مسابقات الطهي‎.

سعوديات يتفوقن في مجال الطهي الفندقي ويحصدن جوائز دولية

أخبار محلية
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