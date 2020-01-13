سعوديات يتفوقن في مجال الطهي الفندقي ويحصدن جوائز دولية

حققت 5 طاهيات سعوديات، عدة مراكز متقدمة في مسابقات للطهي محلية ودولية، منها، مسابقة فوديكس السعودية، و”الوليمة” بمدينة دبي، وحصلن على المركز الأول، بالإضافة إلى مسابقات عالمية أخرى بتركيا، حققن فيها مراتب ضمن الخمسة الأوائل.
وأكدن أنه خلال فترة وجيزة استطعن التميز في تقديم أشهر أكلات وحلويات المطبخ السعودي التي نالت إشادة واستحسان النزلاء من مختلف جنسيات العالم، وخاصة أكلات القرصان، والجريش، والسليق.
وعن بداية مشوارهن تقول، نرجس زيلعي ورجاء مالكي ونهاد فلاتة وفقًا لـ”المدينة”، إنهن واجهن في بداية الأمر صعوبات كون الطبخ المنزلي يختلف عن طبخ الفنادق الذي يتم تقديمه لمختلف الجنسيات.
وتؤكد الطاهيتان ربيعة مكوار وسماح علوي، نجاح تجربة خوض المرأة السعودية لمجال الطهي الفندقي، بدليل حصولهن على المركز الأول في مسابقة الوليمة التي أقيمت بمدينة دبي بالإضافة إلى مسابقتي فوديكس بجدة والعالمية بتركيا حيث استطعن الحصول على أكثر من 12 مركزا ما بين الأول والثاني والثالث في مختلف مسابقات الطهي.