بلغ من عمره 108 سنوات.. مواطن ينشر فيديو لوالده المسن وهو يتلو القرآن الكريم

نشر مواطن مقطع فيديو لوالده المسن، الذي بلغ من العمر 108 سنوات، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم.
وقال المواطن عبدالعزيز اليعقوب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه لم يمر يوم على والده لم يقرأ فيه القرآن، داعيا المتابعين للدعاء لوالده الذي بلغ من العمر 108 سنوات.
وأضاف أن والده سليمان اليعقوب دائماً يوصيهم بالصلاة في وقتها، ويقول: “إن الصلاة طول بالعمر، وزيادة بالرزق، ونور بالوجه”. وفق “أخبار 24”.
من جانبهم، أثنى مغردون على الوالد سليمان اليعقوب، مشيدين بحرصه الدائم على الصلاة في المسجد، داعين الله أن يمتعه بالصحة والعافية.
ادعوا له لقد بلغ بفضل الله من العمر في هذا الشهر ١٠٨عام لم يمر عليه يوم الا والقرآن الكريم بين يديه واليوم وجدته كعادته يقرأ ماتيسر له من القرآن الكريم
دائماً يوصينا بالصلاة في وقتها ويقول ان الصلاة طول بالعمر وزيادة بالرزق ونور بالوجه
الوالد سليمان اليعقوب pic.twitter.com/hZInYunMjg
— عبدالعزيز اليعقوب (@abuahma02185071) January 12, 2020