في حفل موسيقي ضخم..”القدية” تقدم جوائز كبرى في ختام “رالي داكار السعودية”

أعلنت شركة القدية للاستثمار تقديم جوائز القدية الكبرى في المرحلة النهائية من سباق رالي داكار السعودية 2020، إذ تستعد القدية لاستضافة الجزء الأخير من الرالي في آخر 20 كيلومترًا من سباق اليوم الأخير.
وأوضحت أن جائزة القدية ستُمنح لكل فئة من فئات رالي داكار الخمسة، للذين يتمكنون من إكمال السباق حول موقعها في أفضل توقيت.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر: “نحن لسنا فخورين فحسب باستضافة خط النهاية لهذا السباق الشهير عالميًا، بل نعتز أيضاً بتقديم جوائز القدية الكبرى المميزة للفائزين بالجزء الأخير من هذه المرحلة النهائية، وهذا يعزز التزامنا بأن نكون جزءًا من منظومة رياضة السيارات في المملكة.
وأضاف: “بالنسبة لنا يمثل رالي داكار مجرد البداية، حيث بدأنا بإنشاء عاصمة رياضة السيارات في العالم في القدية”.
وأشارت الشركة إلى أن المتسابقين سيعبرون في المرحلة الثانية عشرة تضاريس وعرة في آخر 100 كيلومتر، والتي تنطلق من حرض شرق العاصمة الرياض إلى غربها حتى يصلوا إلى خط النهاية أمام جرف القدية المميز، من إجمالي مسافة الرحلة البالغة 7500 كيلومتر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الحفل النهائي لرالي 2020 سيكون أمام جرف القدية بعد انتهاء السباق، حيثُ سيتضمن حفلاً موسيقيًا ضخمًا لنخبة من المشاهير والفنانين، من ضمنها أغنية “مليون ميل”، التي سيغنيها الفنان حمزة هوساوي.