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أخبار محلية > لأول مرة.. 5 سيدات في لجنة تسمية الشوارع بجدة
13/01/2020   1:46 م

لأول مرة.. 5 سيدات في لجنة تسمية الشوارع بجدة

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أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، انضمام 5 سيدات ‏‏”أكاديميات”، للجنة المعاد تشكيلها لتسمية الشوارع والميادين ‏بمحافظة جدة.‏

‏ وضمت الأسماء كلاً من، الدكتورة هيفاء رضا محمد جمل ‏الليل، والدكتورة سهير حسن القرشي، والدكتورة سلوى سعد ‏الغالبي، والدكتورة نادية محمد صالح مشهور باعشن، والدكتورة ‏رجاء يحيى أحمد الشريف‎.

وأوضح البقمي وفقًا لـ”عكاظ”، أن اللجنة تعتمد في تسمية ‏الشوارع على معجم الأسماء المعتمد من قبل وزارة الشؤون ‏البلدية والقروية إضافة إلى الأسماء المقترحة من قبل اللجنة أو ‏إعادة تسميتها، بحسب فئاتها المقسمة إلى: شوارع محورية، و ‏بينية داخل الأحياء، أو ممرات.‏ وفق “أخبار 24”.

وكان عدد من سكان المحافظة أثاروا علامات استفهام حول ‏بعض مسميات الشوارع في جدة، مما لا يعرف أحد معناها، أو ‏تاريخ الشخصية التي أطلقت عليها.

لأول مرة.. 5 سيدات في لجنة تسمية الشوارع بجدة

أخبار محلية
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