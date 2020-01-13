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اخبار رياضية > تركي آل الشيخ: 16 ألفاً عدد المشاركين في بطولة موسم الرياض للبلوت
13/01/2020   8:30 ص

تركي آل الشيخ: 16 ألفاً عدد المشاركين في بطولة موسم الرياض للبلوت

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قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إن عدد المشتركين في بطولة “كأس موسم الرياض للبلوت” المقرر تنظيمها شهر يناير الجاري، قد يتجاوز 16 ألفاً.

وكان آل الشيخ قد كشف عن إقامة بطولة عالمية للبلوت في منطقة الثمامة تحت مسمى “كأس موسم الرياض للبلوت”، وذلك بعد التنسيق مع رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية الأمير فيصل بن بندر.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة سبق أن نظمت في العام 2018 بطولتين للبلوت، حيث فاز بالمركز الأول في النسخة الأولى التي أُقيمت في أبريل المشتركان بدر أبو حميد وماجد أبو حميد، وحقق ضويحي السبيعي ومسفر العرجاني المركز الأول في النسخة الثانية من البطولة التي أُقيمت في أكتوبر.وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ: 16 ألفاً عدد المشاركين في بطولة موسم الرياض للبلوت

اخبار رياضية
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