حساب المواطن: إيقاف الدعم عن بعض المشتركين لعدم تطابق البيانات

كشف برنامج حساب المواطن عن إيقاف الدعم عن بعض المشتركين بسبب عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات المختصة.
وقال البرنامج: “نظراً لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوب بعض المشتركين مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات”.
جاء ذلك في رد لحساب المواطن عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على بعض المشتركين الذين تم إيقاف الدعم عنهم، حيث تظهر لهم رسالة أنه تم إيقاف الحساب حالياً، ويجب التواصل مع خدمة العملاء بالبرنامج.وفق “أخبار 24”.