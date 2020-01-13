عادات صيفية عليك التوقف عنها في الشتاء.. وأخرى يجب عليك الاستمرار بها

يضطر الأشخاص إلى الإقلاع عن بعض العادات الصيفية التي كانوا يمارسونها بشكل اعتيادي بعد حلول فصل الشتاء، إما لعدم إمكانية الاستمرار في ممارستها بسبب برودة الطقس أو بسبب ضررها على الصحة شتاءً.
وحدد خبراء صحيون وفقاً لموقع “ويب طب”، بعضاً من العادات الصيفية التي يجب الإقلاع عنها بحلول فصل الشتاء، وعادات أخرى يجب الاستمرار عليها لفوائدها الصحية.
عادات يجب الإقلاع عنها:
عليك أن تحرص على النوم مبكراً في فصل الشتاء والابتعاد عن السهر، فالسهر في الشتاء يزيد من الشعور بالاكتئاب، كما أن النوم متأخراً يزيد الرغبة في تناول الطعام ليلاً نتيجة لارتفاع إفراز الهرمون المحفز للشعور بالجوع ما يسبب ارتفاع الوزن ويضر بالصحة، والأفضل في الشتاء هو الاستيقاظ مبكراً والتعرض لأشعة الشمس صباحاً.
كما يجب الابتعاد أيضاً عن الأطعمة المثلجة التي تزيد من فرص الإصـابة بأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الحلق، وخاصة الآيس كريم والعصائر المثلجة.
ومن الأخطاء الشائعة في فصل الصيف هو عدم ممارسة الرياضة تجنباً للتعرق وارتفاع حرارة الجسم، لكن في الشتاء يحتاج الجسم للنشاط من أجل الشعور بالدفء لمقاومة آلام المفاصل والعظام، ويعد الصباح الباكر هو الوقت الأمثل لممارسة رياضات مثل المشي أو الركض أو أي رياضة تقلل الشعور بالبرودة.
ويجب عليك خلال الشتاء الإقلاع عن تناول المشروبات الغازية بسبب احتوائها على الكافيين الذي يسبب جفاف البشرة، واضطرابات في النوم ليلاً، وكذلك عليك التقليل من شرب الشاي والقهوة في فصل الشتاء.
عادات صيفية عليك الاستمرار بها في الشتاء:
من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرون في الطقس البارد هو قلة معدل شرب المياه، حيث ينخفض الشعور بالعطش، ولكن يجب عليك أن تعلم أن الجسم يحتاج إلى الماء مهما كانت حالة الطقس، للحصول على الترطيب اللازم، بل إن الماء أكثر أهمية في الشتاء من أجل الوقاية من جفاف الجلد.
كذلك لا يهتم بعض الأشخاص في استعمال واقي الشمس الذي يعتبرونه هاماً فقط في الصيف نظراً لارتفاع الحرارة، إلا أن أشعة الشمس يمكن أن تضر الجلد حتى في الأجواء الباردة، لهذا لابد من وضع واقي الشمس خلال فترات النهار، وكذلك ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الأشعة الضارة.
وعليك أن تحرص أيضاً على تناول الفواكه والخضراوات الصيفية في فصل الشتاء، لأنها أكثر تنوعاً وليس ذلك معناه إهمال الفواكه الشتوية حيث إنها تلعب دوراً كبيراً في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، وكذلك يجب الاهتمام بتناول الخضراوات والسلطة بجانب الأطباق المختلفة.